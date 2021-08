Stiri pe aceeasi tema

- Trei echipaje romanesti au reusit, joi, calificarea in semifinalele Campionatelor Mondiale de canotaj pentru juniori de la Plovdiv (Bulgaria). Barca de patru vasle masculin, alcatuita din Lucian-Andrei Florea, Alexandru Nitan, Petrisor-Darius Groza si Ionut Pavel a castigat seria sa de…

- The Romanian boat of men's double sculls (JM2x), composed of Andrei-Petrisor Axintoi and Iliuta-Leontin Nutescu, qualified, on Wednesday, for the semifinals of the World Junior Rowing Championship in Plovdiv (Bulgaria), after winning the series. For men's quadruple skulls (JM4x) Lucian-Andrei…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii intentioneaza sa revizuiasca regulile de navigatie pe lacul Snagov, analiza pe acest subiect urmand sa debuteze in perioada urmatoare, se mentioneaza intr-un comunicat remis luni de institutie, informeaza Agerpres. Procesul de revizuire a regulilor de…

- Sportiva romana Alexandra Voiculescu se va bate pentru medalia de aur cu americanca Erica Pastoriza, la categoria 40 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de lupte pentru cadeti de la Budapesta. Vicecampioana europeana a invins-o in sferturi pe rusoaica Tana Tiulius, iar in semifinale a trecut de…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a prezentat, duminica seara, echipa olimpica a Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie – 8 august) care cuprinde 100 de sportivi, 45 la feminin, 55 la masculin, la 17 discipline sportive. “Separati fizic de pandemie dar uniti in spirit, membrii…