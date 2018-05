Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul franco-argentinian Gaspar Noe a primit joi premiul sectiunii Quinzaine des Realisateurs a Festivalului de la Cannes, pentru filmul sau ''Climax'', o noua provocare a copilului teribil al cinematografiei franceze, relateaza AFP. Filmul a fost recompensat cu Art Cinema Award,…

- Regizorul Gaspar Noe si actorul Nicolas Cage se regasesc pe lista celebritatilor ale caror pelicule au fost incluse in selectia oficiala a celei de-a 50-a editii a Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, ce va avea loc in perioada 9 - 19 mai, au anuntat marti…

- Regizorul Martin Scorsese va primi trofeul Carrosse d'Or al Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, scrie NEWS.RO.Citeste si: Scandal MONSTRU la B1TV! Traian Basescu și Liviu Mihaiu S-AU DEZLANTUIT, in direct: 'Slugile lui Vintu raman ceea ce sunt...'…

- Cineastul Martin Scorsese, in varsta de 75 de ani, o legenda a cinematografiei americane, va fi recompensat in cadrul Festivalului de Film de la Cannes din 2018 cu trofeul Carrosse d'Or, un premiu anual decernat de Societatea franceza a realizatorilor de filme (SRF), informeaza AFP. Din 2002, cineastii…

- Doua filme remarcabile ale cinematografiei independente americana, realizate de regizoarele americane Chloe Zhao si Kelly Reichardt: THE RIDER si CERTAIN WOMEN, in selecția de anul acesta a American Independent Film Festival, care va avea loc in București in perioada 27 aprilie – 3 mai . Cele doua filme…

- Actrita si regizoarea elvetiana Ursula Meier a fost desemnata presedinta juriului Camera d'or, care va premia cel mai bun lungmetraj de debut prezentat in selectia oficiala, sectiunile Semaine de la Critique si Quinzaine des Realisateurs.

- Noul director artistic al Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, este Paolo Moretti, potrivit unui anunt facut de Societe des Realisateurs de Films.

