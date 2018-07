Stiri pe aceeasi tema

- Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus care a fost otravit cu o substanța neurotoxica in orașul britanic Salisbury, Serghei Skripal, candideaza la alegerile locale din Rusia, care au loc anul acesta, relateaza site-ul Politico.eu, citat de Mediafax.

- Meteorologii au emis o noua avertizare pentru zona de vest a țarii, dar și pentru centru, nord și nord-est, valabila in intervalul... The post Anunț de ultim moment al meteorologilor! Ce se va intampla in urmatoarele ore appeared first on Renasterea banateana .

- Atacantul Mohamed Salah (Liverpool), care a parasit în lacrimi terenul, în finala cu Real Madrid din Liga Campionilor (1-3) de la Kiev, din cauza unei accidentari la umar, si-a asigurat familia ca va merge la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, relateaza EFE, care

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport in care denunta 'unele deficiente' in functionarea spatiului Schengen, cum ar fi controalele temporare introduse la frontiere ca urmare a valului de migranti, in acelasi text mentionandu-se…

- O inregistrare cu Iulia Skripal prezentata de o televiziune din Rusia drept dovada a faptului ca fiica fostului spion rus se simte mult mai bine. Totuși, nimeni nu poate confirma daca vocea din inregistrare este a Iuliei sau nu, scrie Agerpres . Inregistrarea este prezentata drept o conversatie telefonica…