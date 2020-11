Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu a fost și este un barbat care face furori in randul doamnelor și domnișoarelor. Insa, deși acum s-a pus la casa lui, devenind un barbat serios și tata a trei copii, nu mulți iși mai amintesc cum arata vedeta in tinerețe.

- Anchetatorii au facut, marți seara, mai multe rețineri in cazul Sabineri, feta arsa in Giurgiu, Potrivit unor informații, polițiștii au descins in casele mai multor persoane, pe care le-au dus la audieri, existand indicii ca sunt implicate in acest caz. este vorba despre 2 femei și un barbat, care…

- Prezentatoarea este fericita si implinita, iar viata a recompensat-o cu tot ce a fost mai frumos. Acum zambeste si este fericita, insa, in urma cu cativa ani, vedeta a trecut prin clipe extrem de grele. Ce regrete are vedeteta in ceea ce privește viața ei de familie.

- Gina Pistol și Smiley vor deveni in curand parinți de fetița. Cei doi traiesc cea mai frumoasa perioada și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Recent, Gina Pistol, insarcinata in cel de-al doilea trimestru, a fost surprinsa la cumparaturi, in zona Baneasa. Vedeta locuiește in casa…

- Alice Peneaca are motive sa zambeasca din nou! „Vinovat” de acest lucru este un barbat misterios, care știe cum sa o faca sa radieze de fericire. Iata cum a fost surprinsa vedeta in compania acestuia de catre paparazzii Spynews.ro!

- Atunci cand vine vorba despre copii și familie, Dana Nalbaru nu se da inapoi de la nimic și le face toate poftele! Vedeta a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in urma cu doar cateva zile, intr-o benzinarie din Capitala!

- In timp ce cursul normal al lucrurilor parca a stagnat, in contextul pandemiei de coronavirus, indragostiții sunt cei mai norocoși, deoarece Cupidon „lucreaza” in orice situație! Sa se numere oare și Raluka printre cei pe care i-a vizitat? Cantareața a luat cina in compania unui barbat misterios, de…