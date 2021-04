Stiri pe aceeasi tema

- Testarea pentru coronavirus ar putea incepe in farmacii intr-o saptamana a declarat medicul Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Kiturile de testare vor fi livrate de minister gratuit, iar farmaciile iși vor putea fixa un cost de testare, a mai declarat aceasta, luni seara la…

- Medicul Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a spus luni seara la Digi24 ca testarea pentru coronavirus in farmacii ar putea sa inceapa in decurs de o saptamana, in paralel cu dezbaterea ordinului de ministru fiind facut și instructajul farmaciștilor.

- Multa lume continua sa sufere din cauza pandemiei, care nu ține cont de varsta. Aproximativ 90 de copii bolnavi de COVID sunt internați in spitale, iar 5 dintre ei sunt intubati, afirma secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan.

- Medicul epidemiolog Simin Aysel Florescu avertizeaza ca luna ce urmeaza nu este o perioada „de mers incolo si incoace”, ci o vacanta „de stat in casa cat mai mult”. Mai ales ca, de obicei, multi dintre cei care s-au infectat au contractat virusul in concediu.„Chiar daca este vacanta, nu este vacanta…

- Medicul Simin Florescu, manager interimar al Spitalului ”Victor Babes” din Capitala, afirma ca pentru realizarea unui test antigen pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2 este nevoie de recoltare de probe si considera ideea recoltarii intr-un spatiu public, cum este farmacia, ar putea sa nu fie…

- Andreea Moldovan, secretar de stat din ministerul Sanatații și fost director medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, a anunțat luni la Europa FM ca se schimba din nou strategia de testare pentru depistarea cazurilor de COVID-19. Secretarul de stat din ministerul Sanatații a explicat ca…

- Daca o persoana se imbolnavește cu noul coronavirus dupa administrarea primei doze de vaccin, nu se recomanda rapelul. Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a explicat miercuri, ca abia dupa 30 de zile de la vindecarea bolii se va relua administrarea ambelor doze de vaccin. „Practic…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a oferit o serie de explicatii pentru ProTV , privind procedura de testare in scoli. Autoritațile iau in calcul deschiderea școlilor in 8 februarie și au anunțat o serie de masuri, astfel ca revenirea copiilor in banci sa nu devina un risc…