Când va deveni certificatul verde OBLIGATORIU la locul de muncă. Ce spune coaliția de guvernare Cand va deveni certificatul verde OBLIGATORIU la locul de munca. Ce spune coaliția de guvernare Cand va deveni certificatul verde OBLIGATORIU la locul de munca. Ce spune coaliția de guvernare Liderii coaliției de guvernare iși doresc sa introduca obligativitatea „certificatului verde” la locul de munca pana la Craciun și au discutat și azi despre acest subiect. Coaliția de guvernare a avut o ședința, luni, iar principalul subiect a fost legat de introducerea „certificatului verde” la locul de munca. Liderii PSD-PNL-UDMR decid ce modificari vor face in aceasta saptamana astfel incat certificatul… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

