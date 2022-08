Când și unde va avea loc concursul Eurovision în anul 2023 BBC și Uniunea Europeana de Radio și Televiziune au anunțat ce orașe sunt pe lista scurta pentru a organiza Eurovision 2023. Iata cand va avea loc concursul muzical și in ce orașe s-ar putea organiza! scrie redacția.ro. Cand și unde va avea loc concursul Eurovision in anul 2023 Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle și Sheffield au fost acceptate pe lista scurta a orașelor-gazda pentru concursul Eurovision Song Contest, care va avea loc in Regatul Unit in mai 2023, scrie BBC. Lista a fost dezvaluita in cadrul emisiunii Zoe Ball Breakfast Show de la BBC Radio 2, cu o apariție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii concursului au decis ca evenimentul nu poate avea loc in Ucraina, din cauza razboiului care continua dupa invazia Rusiei, informeaza News.ro . Deocamdata, nu se cunoaște in ce oraș va fi organizat concursul, dar orasele precum Glasgow si Manchester si-au exprimat interesul. Va amintim…

- Infecțiile cu Covid au continuat sa creasca in Marea Britanie, conform ultimelor cifre ale Oficiului Național de Statistica (ONS), scrie BBC. Aproape 3,5 milioane de persoane, adica una din 20, este infectata cu acest virus – in creștere fața de 2,7 milioane, adica una din 25, in saptamana precedenta.…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat ca spera ca Ucraina sa poata sa gazduiasca editia de anul viitor a concursului Eurovision si ca poporul ucrainean „merita sa aiba” aceasta competitie pe teritoriul sau, informeaza DPA. BBC poarta in prezent negocieri cu Uniunea Europeana de Radio si Televiziune…

- Ucraina, caștigatoarea din acest an a concursului Eurovision, a declarat vineri seara ca nu este de acord cu decizia prin care i-a fost retrasa calitatea de gazda a urmatoarei editii a acestei competitii muzicale, informeaza TVR. „Ucraina nu este de acord cu natura deciziei luate de Uniunea Europeana…

- Conform regulilor Eurovision, competiția se desfașoara in țara al carei interpret a caștigat. Cu toate acestea, in pofida faptului ca primul loc in acest an a fost ocupat de Kalush Orchestra, Eurovision 2023 nu va avea loc in Ucraina. Acest lucru a fost raportat pe site – ul EBU. Iata ce scrie pe site-ul…

- In aceasta seara, incepand cu ora 21:45, Scoția va juca pe teren propriu cu Ucraina, in semifinalele barajului pentru Cupa Mondiala din Qatar. Partida din Glasgow va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 2 și Prima Sport 2. Invingatoarea meciului din aceasta seara va juca cu Țara Galilor…

- In cea de-a 98-a zi de razboi, naționala de fotbal a Ucrainei este pusa in dificiala situație de a susține meci de baraj cu Scoția, pentru a se stabili formația care apoi va da piept cu Țara Galilor pentru un loc la turneul final din Qatar.

- Mirela-Ionela Achim (www.b1tv.ro) Dupa ce invocarea „denazificarii” ca argument pentru invadarea Ucrainei a ieșit extrem de prost pentru Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe a schimbat argumentul, facand o comparație cu Franța și Belgia, respectiv Anglia și Irlanda. Lavrov, despre invadarea Ucrainei:…