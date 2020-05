Când este contraindicat ceaiul de tei Ceaiul de tei este unul dintre cele mai populare remedii naturale din țara noastra. Apelam adesea la aceasta licoare pentru efectul calmant, pentru probleme digestive sau in caz de raceala. In vremurile indepartate, teiul era considerat un arbore sacru si se socotea a fi un pacat de moarte daca cineva indraznea sa il taie.Pentru ca este sezonul florilor de tei, este bine sa știm totuși ca, pe langa numeroasele beneficii pe care ceaiul de tei ni le poate aduce, exista și cateva situații in care consumul sau nu este indicat. Evitați sa le dați ceai bebelușilor Multe mame sunt tentate sa le dea ceai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 mai, este Ziua Internationala a medicilor de familie! Cu acest prilej, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie din judetul Post-ul Dambovita: Azi, de ziua lor, medicii de familie… in stare de alerta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Gravidele,i ncepand din primul trimestru de sarcina, ar putea avea probleme, daca limita temperaturii pentru accesul in anumite incinte va fi de 37 grade Celsius, avertizeaza medicii. Majoritatea femeilor insarcinate au o temperatura mai mare, in jur de 37,1 – 37,2 grade Celsius. Mai mult…

- Deși masurile de distanțare sociala ne ajuta sa ținem epidemia de coronavirus sub control, exista și un preț pe care trebuie sa-l platim, inclusiv mental. Este concluzia cercetatorilor de la mai multe universitați britanice, care au studiat efectele carantinei pe un eșantion de 27 de persoane și au…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au noi aliați care pot ajuta, in unele cazuri, la tratarea pacienților cu COVID-19 aflați in stare critica. Au primit un medicament injectabil, care se utilizeaza in tratamentul formelor grave ale bolii și a fost semnat un protocol…

- Este mesajul transmis de de tot mai multe organizații sindicale, profesionale și patronale din domeniul sanatații, care cer o creștere rapida a resurselor alocate sistemului sanitar. Odata cu instalarea pandemiei, percepția romanilor fața de personalul medical s-a schimbat la 180 de grade. Medicii,…

- O femeie insarcinata, care s-a intors din Italia in urma cu doua zile și care se afla in carantina, a nascut o fetița. Medicii și asistentele au asistat la naștere imbracați in costume de protecție cu maști.

- Coronavirusul este un risc care trebuie monitorizat activ de catre factorii de decizie ai companiilor pentru ca vine cu un nivel mare de incertitudine. Efectele se resimt deja in probleme aparute in lantul de distributie, restrictii de calatorie si cresterea nesigurantei pe pietele din intreaga lume.…

- Desi este mare nevoie de medici de familie, din ce in ce mai putini absolventi de medicina sunt atrasi de aceasta specializare!. Motive sunt destule. Medicii de familie sunt mai prost platiti decat cei din spitale, ca sa nu mai discutam despre omologii lor din strainatate.