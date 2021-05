Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19 a adus multe schimbari in viața de zi cu zi a oamenilor, dar și traume, in special in cazul pacienților care au trecut prin aceasta boala. Informații despre SARS COV 2 sunt destul de multe, dar despre traumele și simptomele post-Covid nu se știu, nici in acest moment, prea multe.…

- Campania de informare privind vaccinarea anti-COVID Foto: Arhiva/ facebook.com/Spitalul.Universitar.Urgenta.Militar.Central Campania de informare privind vaccinarea anti-COVID va fi adaptata fiecarui sector vizat de masurile de relaxare, informeaza guvernul, într-un comunicat transmis…

- Canapeaua este un element indispensabil in camera de zi, dar totodata o piesa la care poți apela și pentru mobilarea unui hol generos sau chiar a dormitorului. Rolul sau principal este sa ofere relaxare și confort, insa nu trebuie sa pierdem din vedere nici aspectul estetic, deoarece canapeaua influențeaza…

- Romania is proud to contribute to the constant fight for humanity's highest values, featuring eight sites and cultural-historical and natural ensembles on the lists of universal heritage, as well as 7 traditions on the list of intangible heritage, Speaker of the Chamber of Deputies Ludovic Orban…

- ADVERTORIAL. Sufrageria – sau livingul – este incaperea casei in care petrecem cel mai mult timp atunci cand nu dormim. Tocmai de aceea, amenajarea livingului este o chestiune serioasa, care trebuie facuta ținand cont atat de utilitatea acesteia, cat și de confort. Dimensiunile sale – in general este…

- Conducerea Primariei Bacau propune consilierilor locali preluarea ultimelor doua cinematografe de stat, „Forum” (Muncitorul) și „Central” in domeniul public al municipiului și administrarea CL Bacau. Municipalitatea nu menționeaza ce intenții are cu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sufrageria este una dintre cele mai importante camere ale unei locuințe și aceasta trebuie sa fie confortabila, primitoare și, in același timp, trebuie sa conțina elemente care sa-i puna in valoare eleganța.De-a lungul timpului, camera de zi a caștigat din ce in ce mai multa atenție din partea designerilor,…

- The Grampet Group, the largest railway group and private logistics operator in Romania and Central and Southeast Europe, has launched operations in Slovenia. The group expanded its rail freight division to the tenth country in the region, according to Romania-Insider. “The expansion in Slovenia is…