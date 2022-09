Canapeaua extensibilă – cum s-o alegi, cum s-o întreții AI ajuns in sfarșit la etapa de mobilare a locuinței? Ce bucurie! Acum chiar iți poți manifesta creativitatea și iți poți crea un spațiu confortabil și funcțional, așa cum l-ai visat. Sufrageria sau livingul este inima casei – locul in care familia și prietenii se aduna sa petreaca momente de tihna, unde se se serbeaza ocazii speciale sau locul in care adormim pe canapea, dupa o zi istovitoare. Pentru toate aceste scopuri, este musai sa dispunem de cel puțin o canapea extensibila. Alegerea unei canapele extensibile potrivite face ca restul mobilierului sa fie mai ușor de ales și… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

