Ministrul de finante al Canadei a demisionat luni pe fondul unor frictiuni cu prim-ministrul Justin Trudeau in legatura cu politicile de cheltuieli si dupa critici asupra atribuirii unui contract major unei organizatii de caritate, relateaza marti Reuters. Bill Morneau a declarat ca nu va candida din nou pentru parlament si va incerca in schimb sa devina urmatorul secretar general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Chiar saptamana trecuta, Trudeau si-a exprimat increderea in ministrul finantelor pe fondul unor zvonuri privind o ruptura intre ei. Morneau, in varsta…