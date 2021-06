Campionii Europei la atletism se întrec pe Cluj-Arena In perioada 19-20 iunie, orașul Cluj-Napoca va fi, in premiera pentru Romania, gazda Campionatului European de Atletism pe Echipe Liga 1. Și-au anunțat participarea unii dintre cei mai buni atleți și atlete ale Europei. La competiția care va avea loc in weekend in țara noastra vor participa 12 formații: Belarus, Belgia, Cehia, Elveția, Estonia, Finlanda, Grecia, Olanda, Suedia, Turcia, Norvegia și Romania. Intrecerea are un format unic și reprezinta un moment de originalitate intr-un sport individual prin excelența. Tocmai de aceea, este cu atat mai atractiva. Pentru doua zile, sportivii obișnuiți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

