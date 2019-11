Stiri pe aceeasi tema

- O campanie judeteana de prevenire a violentei domestice si a victimizarii femeilor intitulata "Recunoastem, sa ne putem apara!" a fost demarata de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj, in colaborare cu Echipa Intersectoriala Locala Salaj (EIL), in contextul marcarii "Zilei Internationale…

- Poliția Municipiului Alba Iulia și Primaria Municipiului Alba Iulia desfașoara activitați comune in scopul creșterii siguranței cetațenilor din municipiu. Proiectul intitulat “Alba Iulia in siguranța“ iși propune creșterea gradului de informare al cetațenilor, pentru prevenirea victimizarii acestora…

- Polițiștii din Alba au verificat, joi, peste o suta de mașini, persoane și 9 firme, in cadrul unei acțiuni organizate in Campeni și in localitațile invecinate. Au dat amenzi de peste 20.000 de lei și au confiscat marfa. Potrivit IPJ Alba, joi, in intervalul orar 7.00- 13.00, respectiv 15.00 – 19.00,…

- Combaterea violentei domestice trebuie sa fie o preocupare permanenta a tuturor factorilor de decizie, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, marti, la dezbaterea "Prevenirea si combaterea violentei domestice prin educatie", organizata de Comisia pentru egalitate de sanse din Camera Deputatilor,…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj organizeaza concurs, prin recrutare din sursa interna, pentru ocuparea functiei de adjunct al sefului Politiei municipiului Zalau. Potrivit anunțului instituției, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multe conditii: cerintele din fișa postului…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt are un nou sef, Alin-Nicolae Stan, care este al patrulea sef al institutiei din acest an si a fost imputernicit sa indeplineasca atributiile functiei mentionte incepand cu 15 septembrie. Potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES, Alin-Nicolae…

- Un tanar de 21 de ani, internat la un centrul de ingrijire din Carei, este cercetat de politisti pentru ca a agresat patru angajate ale centrului, el fiind internat ulterior la Psihiatrie, informeaza buletinul de presa transmis, joi, de catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare."Politistii…