- Saptamana viitoare, cetațenii din Bistrița-Nasaud pot scapa de deșeurile voluminoase in mod gratuit! Campania GRATUITA de colectare a deșeurilor voluminoase organizata de ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom SA este programata in perioada 12 – 20 decembrie 2022! In categoria deșeurilor voluminoase…

- In aceasta saptamana, la Biled are loc campania trimestriala de colectare a deseurilor voluminoase, periculoase și electrice. Deseurile periculoase vor fi colectate marti, 22 noiembrie, in timp ce deseurile voluminoase si electrice vor fi stranse vineri, 25 noiembrie. In fiecare dintre aceste zile,…

- In perioada 21 noiembrie – 24 decembrie, Primaria Municipiului Buzau, alaturi de RER SUD, ECOTIC, și GreenWEEE desfașoara cea de-a doua campanie din acest an de colectare GRATUITA a deșeurilor de echipamente electrice precum și a deșeurilor voluminoase, pentru locuitorii din municipiul Buzau. In cadrul…

- Comunicat de presa: Incepe a patra campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase și periculoase – Zona 1 ALBA Demareaza o noua campanie trimestriala de colectare a deșeurilor voluminoase, organizata de RER Vest – RETIM, in colaborare cu ADI Salubris Alba. Astfel de deșeuri NU se depoziteaza…

- A inceput noua campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase organizata de RETIM și ADID Timiș. RETIM și ADID Timiș organizeaza in perioada 31 octombrie – 29 noiembrie 2022 o campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase din Zona 1 rural a judetului Timis.

- O campanie de colectare gratuita a deșeurilor electrice are loc sambata in Cluj-Napoca. Prin aceasta cale, clujenii se pot scapa de frigidere vechi, mașini de spalat stricate sau alte aparate electrice.

- ADID Timiș anunța inceperea unei noi campanii de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase destinata cetațenilor din zona 0 Ghizela. ADID Timiș impreuna cu RETIM organizeaza in perioada 3 octombrie – 29 noiembrie 2022 o campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase din zona 0 Ghizela a…

- In perioada 14 septembrie – 07 octombrie 2022, A.D.I Deseuri Prahova, Asociatia ECOTIC si ROSAL GRUP S.A, indeamna locuitorii oraselor si comunelor din aria de delegare 2 - Boldesti Scaeni, 6 - Valea Doftanei sa predea corect spre reciclare deseurile de echipamente electrice, electronice si electrocasnice…