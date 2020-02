Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.500 de perechi de incalțaminte, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 570.000 de euro, au fost confiscate de polițiștii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, informeaza Agerpres. Incalțamintea a fost confiscata de la un cetațean bulgar care le transporta din Grecia…

- Un cetatean iranian, care a incercat sa intre in Romania cu un document de calatorie portughez fals, a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, Bulgaria, informeaza Agerpres.

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit și indisponibilizat un autoturism marca Kia Sportage, cautat de autoritațile din Franța, a carui valoare se ridica la peste 55.000 lei. Joi, 09 ianuarie a.c., in jurul orei 19.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera de la Negru Voda au descoperit un autoturism, in valoare de 90.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania, anunța un comunicat al instituției. In data de 03.01.2020, in jurul orei 20.00, la Punctul de Trecere al Frontierei Negru Voda s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit 4352 articole pirotehnice, ascunse pe șasiul unei autoutilitare, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca in țara fara a deține autorizațiile necesare. In data de 20.12.2019, in jurul orei 15:…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunsa pe corpul unei femei, cetațean roman, suma totala de 242.000 euro, a carei legalitatea nu a putut fi justificata. In data de 04.12.2019, ora 20.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat,…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au retinut si predat autoritatilor competente un barbat cu cetatenie romana si a Republicii Moldova, cautat de autoritatile din Germania pentru savarsirea unor infractiuni cu violenta. Potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean roman, cautat de autoritațile din Radauți pentru violențe in familie. Joi, 28 noiembrie a.c., in jurul orei 22.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…