Camera Deputaţilor cumpără măști de gaze. Ce achiziții mai sunt pe lista Parlamentului Camera Deputatilor cumpara maști de gaze. Ce achiziții mai sunt pe lista Parlamentului Camera Deputatilor achizitioneaza masti de gaze, piloni de delimitare a spatiului, echipamente pentru afisare digitala, calculatoare, iar Senatul – servicii de mentenanta la sistemele din sala de plen. Potrivit www.e-licitatie.ro, Camera Deputatilor cumpara 600 de masti contra gazelor, in valoare estimata de 252.100,84 lei. Modalitatea de desfasurare a licitatiei este online, in procedura simplificata

