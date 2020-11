Camera Deputaţilor a adoptat un proiect privind exonerarea de la rambursarea unor sume pentru unii clienţi ai băncilor. Legea merge la promulgare Initativa legislativa are ca obiect de reglementare exonerarea de la obligatia de a restitui sumele primite cu titlu de prima de stat de catre clientii bancilor de economisire-creditare pentru domeniul locativ in baza contractelor de economisire-creditare pentru domeniul locativ incheiate pana la data de 02.02.2016, data la care prima decizie a Curtii de Conturi ce a vizat sistemul Bauspar a devenit executorie. „(1) Se aproba exonerarea clientilor bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ astfel cum sunt definiti la articolul 290 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

