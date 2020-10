”Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a luat act asupra organizarii de catre Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), a evenimentului sub titulatura frauduloasa de Topul National al Firmelor din Romania. CCIR realizeaza, incepand din 1994, Topul National al Firmelor (TNF), fiind singura organizatie din Romania abilitata printr-o lege organica sa stabileasca o astfel de ierarhie la nivelul intregii tari”, arata CCIR intr-un comunicat. In plus, titulatura Topul National este marca inregistrata a CCIR, mai arata Camera de Comert si Industrie…