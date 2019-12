Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis va avea o reprezentanta la New York, dupa ce institutia a semnat un acord de colaborare cu Consiliul de Afaceri Romano-American, o organizatie de business, care ajuta la dezvoltarea relatiilor de afaceri dintre cele doua tari. Asociatia amintita isi are…

- Camere de Comert, Industrie si Agricultura Timis si Consiliului de Afaceri Romano-American din New York au semnat, astazi, un protocol de colaborare bilaterala. Prin acesta, Camera timiseana urmeaza sa deschida o reprezentanta pe Brodway, iar americanii o reprezentanta in Timisoara.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, partener oficial in Romania al Programului Climate KIC, a acordat, in cadrul Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș, Trofeul Virtual Power Plant unui numar de 19 firme timișene, pentru implicarea acestora in programe de eficiența…

- Eveniment premiera in sistemul cameral din Romania! Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 24 octombrie 2019, orele 10.30 – 16.00, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, un FORUM INTERNAȚIONAL DE AFACERI – Federația…

- Timisoara gazduieste, joi, o noua finala naționala a competiției de idei ClimateLaunchPad. Cinci echipe se vor bate pentru a trece in faza urmatoare a competitiei. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener oficial in Romania al Programului CLIMATE KIC, organizeaza in…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment premiera pentru activitatea institutiei. Pe 24 octimbrie va avea loc un Forum Internațional De Afaceri, cu participare din patru tari. La actiune sunt asteptate firme din Republica Ceha, Federația Rusa, Grecia si Romania. Forumul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment premiera in istoria CCIAT și a sistemului cameral din Romania, un Forum Internațional de Afaceri, cu participare din Cehia, Grecia, Romania și Rusia. Evenimentul este organizat in contextul misiunilor economice și al vizitelor…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment premiera in istoria CCIAT și a sistemului cameral din Romania, derulat sub genericul: FORUM INTERNAȚIONAL DE AFACERI. Evenimentul va avea loc in data de 24 octombrie la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Evenimentul este organizat…