Călin Popescu Tăriceanu: "Preşedintele ar trebui să prezideze toate şedinţele de guvern" "I-as sugera ceva presedintelui Romaniei: chiar sa faca treaba si nu doar sa mimeze ca face. Presedintele ar trebui sa prezideze, pe perioada starii de urgenta, toate sedintele de Guvern", a scris Tariceanu, vineri, pe Facebook. Potrivit liderului ALDE, sunt multe lucruri pe care le poate face un presedinte care "vrea sa munceasca si mai ales sa-si asume riscul esecului". "Imi pare insa ca domnul Iohannis nu vrea sa-si asume riscul unui esec si prefera sa stea deasupra, facand acest dans in care mimeaza munca si incercand sa speculeze cate o oportunitate de vorbit in gol", a afirmat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

