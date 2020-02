Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban a fost demis dupa ce moțiunea de cenzura a PSD a trecut, cu 261 de voturi. Pentru a trece moțiunea erau necesare 233 de voturi. Motiunea de cenzura a fost depusa de PSD dupa angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul alegerii primarilor in doua tururi de scrutin. Este al cincilea guvern…

- USR și PLUS acuza ”vechea clasa politica” de sacrificarea alegerii primarilor in doua tururi, prin votul dat moțiunii de cenzura. ”Partidele aparținand vechii clase politice au ales, din pacate, in numele romanilor”, spune o declarație postata pe paginile de Facebook ale celor doua partide. ”Votul de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a convocat Comitet Executiv al PSD, pentru luni, pentru a stabili daca partidul va depune o sesizare la CCR sau o motiune de cenzura, dupa ce Guvernul si-a asumat raspunderea pe proiectul de lege privind bugetul de stat pentru 2020.