- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Patapie.Cuviosul Parintele nostru Patapie era de loc din Teba Egiptului. Alegand viata calugareasca, a urmat lui Hristos si s a nevoit multi ani in pustiu. Apoi a venit la Constantinopol, unde a facut foarte multe minuni: a dat…

- Astazi, 8 noiembrie sunt praznuiți Sfinții Mihail și Gavriil. Cei doi Arhangheli sunt cunoscuți drept conducatorii cetelor de ingeri și calauzesc sufletele in drumul lor catre Rai. In aceasta zi sfanta sunt mai multe lucruri de care trebuie sa ținem cont.

- In aceasta luna, in ziua a sasea, pomenirea celui dintre sfinti Parintele nostru Pavel, arhiepiscopul Constantinopolului, marturisitorul.Marele marturisitor Pavel era din Tesalonic fiind notar si scriitor al Sfantului Alexandru, patriarhul Constantinopolului, si diacon al aceleiasi biserici. Pe acesta…

- In aceasta luna, in ziua a treizeci si una, pomenirea Sfintilor Apostoli din cei 70: Stahie, Amplie, Urban, Narcis si Apeles.Dintre acesti cinci Sfinti Apostoli Stahie a fost pus episcop al Vizantiei de catre Apostolul Andrei, si a zidit si biserica in Arghiropol, la care se aduna nenumarata multime…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si opta, Sfintii Mucenici Terentie, Neonilla si fiii lor Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vil si Evnichi.Acesti sfinti fiind in casa, inchinandu se si slujind lui Dumnezeu pururea, au fost parati si fiind adusi la judecata, au marturisit pe Hristos Dumnezeu adevarat…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si sasea, pomenirea Sfantului slavitului Marelui Mucenic Dimitrie Dumitru , izvoratorul de mir si facatorul de minuni, din Tesalonic.Acesta a fost pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian 284 305 , tragandu se din Tesalonic, fiind din inceput evlavios si invatator…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si cincea, pomenirea Sfinti Mucenici Marchian Marcian si Martirie Martiriu , notarii.Pavel Marturisitorul, fiind patriarh in Constantinopol dupa adormirea lui Alexandru, pe vremea imparatiei lui Constantie arianul 337 361 , fiindca n a primit arieneasca impartasire,…

- In aceasta luna, in ziua a sasea, pomenirea Sfantului maritului Apostol Toma, numit Geamanul.Acesta propovaduind cuvantul lui Dumnezeu, la midieni, la parti, la persi si la indieni, a fost inchis de Smideu imparatul, caci crezu printr insul Uazan fiul sau si Tertia femeia lui, Migdonia si Narca. Drept…