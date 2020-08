Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie se poate confrunta in iarna care vine cu un al doilea val de COVID-19 de doua ori mai mare decat primul in cazul in care redeschide scolile fara a dispune de un sistem mai eficient de testare si identificare a contactelor, conform unui studiu publicat marti, citat de Reuters.Cercetatori…

- Operatorul irlandez, cea mai mare companie low-cost din Europa, a anuntat vineri ca a inceput o actiune in justitie pentru a contesta ceea ce a descris lista ”ineficienta” de tari verzi, pentru care nu se aplica perioada de carantina de 14 zile. Irlanda a adoptat o strategie precauta de redeschidere…

- Camil Marinescu, dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a fost rapus de coronavirus la varsta de 56 de ani. Anunțul morții a fost facut de fratele acestuia, pe Facebook. „Din pacate dupa o lupta de trei saptamani cu virusul Covid-19 , iubitul meu frate ne-a parasit astazi la ora 6 am”, a scris Ciprian…

- Grupul de Comunicare Strategica GCS informeaza ca 5.136 de romani din strainatate au fost confirmati pana in prezent ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cetatenilor romani, din cauza COVID 19, ramane 122.Din cei 5.136 de cetateni confirmati ca fiind infectati, 1.885 sunt in Italia,…

- Marea Britanie a ridicat vineri carantina pentru zeci de tari; Romania nu se afla pe lista, din cauza numarului in crestere al infectiilor cu coronavirus, la noi. Cele patru natiuni care formeaza Regatul Unit au anuntat, pe rand, ridicarea carantinei pentru zeci de tari unde pandemia este sub control.…

- Pandemia de coronavirus va majora nivelul de îndatorare al celor mai bogate state cu aproape 20 de puncte procentuale în acest an, a apreciat luni agentia de evaluare financiara Moody's, adica aproape dublu fata de cresterea înregistrata în timpul crizei financiare din 2009,…

- Romanii care lucreaza in strainatate vor trimite in acest an cu pana la 3 miliarde de dolari mai puțin in acest an, conform Cristinei Chiriac, președintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). Efectele pandemiei de coronavirus sunt resimțite de majoritatea economiilor lumii,…

- Recentele evenimente din jurul proiectului de infrastructura de cercetare paneuropeana distribuita Extreme Light Infrastructure (ELI) ne determina sa luam act cu ingrijorare de presiunile, mediatice si politice, asupra pilonului romanesc al acestei infrastructuri - ELI-Nuclear Physics (ELI-NP). Acestea…