Stiri pe aceeasi tema

- La 35 de ani dupa cel mai grav accident nuclear din istorie, explozia reactorului 4 al centralei nucleare de la Cernobil (26 aprilie 1986), natura si-a reintrat pe deplin in drepturi, vegetatia acoperind parti din localitatile din jurul centralei iar porcii mistreti, lupii, caprioarele si caii salbatici…

- La 35 de ani dupa cel mai grav accident nuclear din istorie, explozia reactorului 4 al centralei nucleare de la Cernobil (26 aprilie 1986), natura si-a reintrat pe deplin in drepturi, vegetatia acoperind parti din localitatile din jurul centralei, iar porcii mistreti, lupii, caprioarele si caii salbatici…

- CHIȘINAU, 19 feb - Sputnik. Un autocar cu aproximativ 60 de turiști la bord s-a rasturnat in Egipt, iar printre pasageri s-ar afla și moldoveni, potrivit unor surse mass-media autohtone, care fac trimitere la presa din Ucraina. Ar fi vorba despre interpretul autohton Vlad Codreanu. © Sputnik / Mihai…

- Accidentul s-ar fi produs din cauza poleiului format pe carosabil, ca urmare a temperaturilor extrem de scazute din Peninsula, a relatat presa locala, preluata de stiridiaspora.ro .Poliția a anunțat doi morți și 31 de raniți, informeaza torino.repubblica.it. Potrivit unor autoritați locale, vina pentru…

- O femeie care in anul 2014 a ramas fara un braț, in urma unui accident feroviar petrecut in gara Subcetate din județul Hunedoara, a fost data in judecata de CFR. Compania feroviara vrea sa o oblige pe femeia in varsta de 65 de ani din Constanța, la protezarea brațului. Decizia CFR vine in contextul…

- Doua fete, de 16 si 20 de ani, au fost accidentate de o masina in timp ce traversau drumul european E85, in localitatea buzoiana Costesti, in dreptul unei treceri de pietoni. Accidentul a avut loc in jurul orei 18:00.

- Duminica seara, un accident violent, in urma caruia un om a intrat in coma, s-a produs in Bucium. Un Volkswagen scapat de sub control a intrat pe contrasens si a izbit un Audi. Imagini au fost surprinse de camerele de supraveghere de zona. Barbatul care se afla in coma la spital este soferul autoturismului…

- Una dintre persoanele ranite ieri in accidentul de la Goleștii de Sus a decedat noaptea trecuta. Este vorba despre o femeie de 66 de ani, care, inițial, prezenta semnele unor leziuni ușoare, potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea. Din pacate, starea femeii s-a agravat, a intrat in coma și, noaptea…