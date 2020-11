Stiri pe aceeasi tema

- Femeia, in varsta de 36 ani, care a decedat intr-un izolator la Spitalul de Urgenta Craiova, era pozitiva. Rezultatul testului Covid-19 a venit, insa, la 8 ore dupa decesul gravidei. Exista medici care cred ca macar bebelusul putea fi salvat daca femeia nu era plimbata de la un spital la altul.

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara a explicat ca cei sase pacienti, care au decedat zilele trecute la unitatea medicala, nu au mai putut fi transferati la Terapia Intensiva deoarece s-au decompensat rapid in aceeasi perioada si nu din cauza ca nu…

- Judecatorii din Filiasi au condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare un cetatean bulgar acuzat ca, in urma cu trei ani, a provocat un accident mortal. Accidentul a avut loc in Filiasi, pe data de 24 octombrie 2017. O femeie de 67 de ani, care traversa strada regulamentar, a murit dupa ce a fost…

- Un barbat de 59 de ani, din localitatea Virvor, a fost ranit in urma unui accident produs chiar de el. Accidentul a avut loc in acesta dimineata, pe bulevardul Decebal din Craiova. Politistii spun ca barbatul de 59 de ani, care conducea un autoturism, nu s-a asigurat la schimbarea directiei si a fost…

- Este unitatea sanitara din prima linie in lupta cu Covid-19! Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a fost iluminat in portocaliu, de Ziua Mondiala a Siguranței Pacientului. Cladirea a fost iluminata in portocaliu in seara care a trecut, un gest de sprijin pentru pacienți și un semn…

- Reprezentantii unitatii medicale au declarat pentru ZDI ca numarul celor infectati este momentan de sapte persoane, fiind vorba de asistente medicale de pe ambele sectii de Chirurgie Pediatrica. Primul caz aici a fost depistat pe 7 septembrie, doar trei dintre cei infectati au avut simptome, restul…

- Medicii Sectiei Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara folosesc, in cazul bolnavilor cu COVID-19, o noua tehnica pe care pana acum au utilizat-o in cazul celor diagnosticati cu bronho-pneumopatie cronica obstructiva (BPOC) sau cu alte boli pulmonare, inclusiv…

- Un baietel in varsta de doi ani din comuna Turburea a fost salvat in ultima clipa de medicii Spitalului de Urgenta Craiova. Micutul a inghitit un bob de fasole si starea lui de sanatate s-a inrautatit. El a ajuns in stare critica la Spitalul de urgen...