- Premierul Nicolae Ciuca a greșit din nou miercuri cifrele cand a prezentat execuția financiara pe primele șase luni. Ciuca a spus ca deficitul bugetar la 6 luni a ajuns la 1,71%, in scadere cu 1,25% fața de 2,86% in 2021. Premierul a fost apoi corectat de ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, care a subliniat…

- ”Cel mai important mesaj care se desprinde din executia la 6 luni este acela ca efortul de consolidare fiscala prinde concretete si angajamentele luate in reducerea deficitului se vad si in rezultatele fiscal bugetare pe primele sase luni”, a spus ministrul. Adrian Caciu a aratat ca Romania are un agajament…

- Guvernul a adoptat vineri, 15 iulie, forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal. Unele masuri vor intra in vigoare din august, iar altele, din 2023.Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a subliniat ca Romania este intr-un angajament de reforma accelerata de realizare a consolidarii…

- Pachetul de masuri sociale si economice va aduce intre 1,2 si 1,5 puncte procentuale la PIB-ul Romaniei si prevede ajustarea unor facilitati, precum cresterea deducerilor pentru persoanele cu venituri mici, a declarat, marti, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- ”Guvernul a respectat angajamentul de a nu mari taxele si impozitele in acest an, asigurand predictibilitate si stabilitate mediului de afaceri. Au fost promovate mai multe programe pentru a incuraja investitiile, prin asigurarea accesului la finantare al companiilor. Derularea Programului INVEST-Romania…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a anunțat miercuri ca in primele 4 luni ale anului a fost inregistrat un deficit de 1,23% din PIB, in scadere cu 0,5 puncte procentuale fața de anul trecut. „Am anunțat in cadrul Guvernului și rezultatele execuției bugetare la 4 luni, execuție care va fi publicata astazi,…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, miercuri, ministrilor sa ia masurile necesare pentru a asigura reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu 10%, conform deciziei luate in coalitia de guvernare, subliniind ca demersul este unul de solidaritate in actualele conditii economico-financiare. „Asa…

