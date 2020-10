Ca să se dezvolte, România trebuie să investească în economia sa Toate țarile din UE sunt puternic lovite de acest al doilea val al COVID-19, cu importante efecte economice și aproape toate inregistreaza noi recorduri de cazuri. Al doilea val al pandemiei provoaca pierderi tot mai mari la nivel mondial, deficitul zonei euro ajungand sa creasca de zece ori in ultimul an, de la 0,6% in 2019 la 6% anul acesta, insumand 700 de miliarde de euro. Tocmai pentru a injecta bani in sistemul economic, președintele Bancii Centrale Europene Christine Lagarde insista ca cele 750 de miliarde de euro din fondul de relansare a economiei sa fie distribuite cat mai repede. Efectele… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

