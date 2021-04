Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Buzau au efectuat, joi, 13 perchezitii domiciliare la persoane din judet banuite de trafic de droguri de risc si operatiuni cu substante susceptibile a avea efect psihoactiv, informeaza Agerpres.…

- In aceasta dimineața, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzau, au efectuat 13 percheziții domiciliare, in județul Buzau, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT din Galati au efectuat 74 de perchezitii, in cadrul unui dosar penal avand ca obiect comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, precum si operatiuni cu substante psihoactive. 165 de persoane…

- Trei persoane din Cluj au fost reținute pentru 24 de ore, fiind banuite de trafic de droguri, de persoane și prostituție. Porcurorii DIICOT au facut 11 percheziții in Cluj, Satu Mare, Arad și Baia Mare. Procurorii DIICOT impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj au…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii DIICOT, au efectuat 11 percheziții domiciliare, la locuințele unor persoane banuite de trafic de persoane, proxenetism, trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni cu produse, știind ca acestea sunt…

- Trei persoane au fost reinute i alte trei sunt cercetate sub control judiciar în urma unei aciuni desfurate de poliitii Serviciului de Combatere a Criminalitii Organizate Brila i Brigzii de Combatere a Criminalitii Organizate Galai sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. &ndash B.T. Brila &ic...

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt impreuna cu procurorii DIICOT Neamt au efectuat, marti, doua perchezitii, in municipiul Piatra-Neamt si in comuna Stefan cel Mare, la locuintele unor persoane banuite de trafic si detinere in vederea consumului propriu de droguri…