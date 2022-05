Stiri pe aceeasi tema

- Florin Lovin (40 de ani) a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Fostul mijlocaș central a facut o comparație intre fotbalul din Romania și cel din Germania sau Austria. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi…

- Asociația Business Service Leaders in Romania (ABSL) a realizat in perioada februarie – aprilie un studiu avand ca tema modalitațile de lucru post pandemie adoptate de companiile din industrie, pentru perioada 2022 – 2023. 49% dintre companiile chestionate au afirmat ca cele mai mari provocari post…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 887 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 129 mai puțin fața de ziua anterioara. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe. Noile cazuri au fost…

- Magda Palimariu, in varsta de 42 de ani, este prezentatoarea rubricii Meteo, de la PRO TV și una dintre cele mai indragite persoane de pe micul ecran. Anul trecut, vedeta s-a casatorit in secret, așa ca in ultima perioada a fost nevoita sa faca naveta intre Romania și Norvegia, acolo unde soțul ei se…

- Horia Tecau si Marius Copil au castigat pentru Romania meciul de dublu din cadrul intalnirii cu Spania, din Cupa Davis. A fost ultimul meci al carierei pentru Horia Tecau, care si-a anuntat deja retragerea din activitate, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA face un apel la solidaritate și unitate in contextul razboiului din Ucraina. Mobilizarea generala și ajutorul necondiționat sunt esențiale in aceste clipe cand mii de refugiați ajung in țara noastra, fugind din calea dezastrului. “Intreaga…