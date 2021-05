Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, o contrazice pe Raluca Turcan, ministrul Muncii, precizand ca s-a discutat despre majorarea varstei de pensionare in urmatorii ani, subiect care nu este "nou pe piata", dar nu s-a luat o decizie, informeaza Agerpres. Cu o zi inainte, Raluca Turcan sustinea…

- The Speaker of the Chamber of Deputies, Ludovic Orban, on Thursday stated, after meeting the representatives of the American Chamber of Commerce in Romania (AmCham), that he supports the adoption of legislative initiatives in the form of allowing economic activities in conditions of fair competition…

- Lista anuala a miliardarilor lumii intocmita de Forbes include un numar record de 2.755 de miliardari, fondatorul Amazon.com Inc, Jeff Bezos, ocupand primul loc pentru al patrulea an consecutiv, relateaza Reuters. Miliardarii din acest an valoreaza in total 13,1 trilioane de dolari, in creștere…

- La nivel global actuala situație de criza a micșorat averile multora. Alții, in schimb, și le-au marit, cum a fost cazul proprietarului Amazon, Jeff Bezos. Alții au speculat creșterea valorii criptomonedei Bitcoin și și-au umplut buzunarele. Numai ca Knight Frank Wealth Report 2021 arata ca cei cu bani…