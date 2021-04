Stiri pe aceeasi tema

- Deprecierea monedei nationale vine intr-un context regional, si alte monede din regiune avand o volatilitate mai mare si marcand deprecieri in fata euro, scrie Ziarul Financiar. Cursul de schimb leu/euro a...

- ​​Ce spun analistii bancari despre cresterea cursului leu/euro si unde va ajunge ● Știri și conturi false, rețeta de succes a chemarii la proteste pe grupurile de Facebook asociate AUR ● Metrorex: Sindicaliștii care au blocat metroul nu vor fi sancționați ● Prima apa minerala îmbuteliata de stat:…

- Ședința cu scantei in PNL. Liberalii și-au exprimat iar nemulțimrea fața de partenerii lor de guvernare de la USR-PLUS. Lucian Bode, Raluca Turcan și Sorin Cimpeanu s-au plans in ședința Bex de lipsa susținerii din partea colegilor din coaliție. Noi nemulțumiri in interiorul PNL la adresa partenerilor…

- Noi nemulțumiri în interiorul PNL la adresa partenerilor de guvernare, USR-PLUS. În ședința Biroului executiv al PNL, miniștrii liberalii s-au plâns de colaborarea cu miniștrii USR-PLUS, au declarat pentru HotNews.ro surse din interiorul partidului. De asemenea, premierul Florin Cîțu…

- Furie mare in randul bucurestenilor, vineri dimineata, cand s-au trezit in fata usilor inchise ale statiile de metrou. Sinducalistii condusi de Ion Radoi, fost deputat PSD, au intrat in greva fara avertisment, sustinand ca lupta pentru drepturile lor. Greva a izbucnit a doua zi dupa ce conducerea…

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza ca autoritatile Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul Angliei, astfel incat, incepand cu data de 15 februarie 2021, toate persoanele supuse masurii de autoizolare sunt obligate sa efectueze, suplimentar,…

- BUCURESTI, 21 ian – Sputnik. Priti Patel a declarat ca autoritațile se vor axa pe protejarea NHS (Sistemul National de Sanatate) pentru a nu fi copleșit de pacienții cu Covid-19, iar relaxarea restricțiilor va depinde in totalitate de cat de bine va decurge campania de imunizare. © Sputnik / Alexey…

- Avand in vedere deciziile autoritatilor, TAROM va suspenda operarea zborurilor comerciale spre/dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din/catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 2 zile, incepand cu data de 02.01.2021, ora 21:20, conform NOTAM in…