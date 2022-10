Stiri pe aceeasi tema

- JOI: O camașa de matase care a aparținut regelui Ferdinand I, exponatul lunii octombrie la Muzeul Unirii din Alba Iulia La Sala Unirii din Alba Iulia va avea loc joi, 6 octombrie, de la ora 11:00, vernisajul exponatului lunii octombrie: o camașa de matase care a aparținut regelui Ferdinand I (1925).…

- LAPUȘNICEL – Primaria Lapușnicel a primit finanțare pentru drumurile de la Parvova și spera la bani mai mulți. Asta deoarece, cu ceva timp in urma, primaria a depus trei proiecte pe Programul „Anghel Saligny”! Unul dintre ele a vizat cateva porțiuni din localitatea Șumița, altul avea in obiectiv doua…

- Video nemaivazut cu Loredana Groza. Celebra cantareața, acum in varsta de 52 de ani, a avut parte de un inceput fulminant in industria muzicala. Totuși, cariera sa a fost amenințata in repetate randuri de regimul ceaușist. Tanara cu talent extraordinar nu s-a aflat niciodata in grațiile cuplului prezidențial…

- Mii de pungi de plastic au fost transformate intr-o instalație de arta participativa care va fi expusa la Rezidența9 din București incepand cu 30 septembrie. Pungile au fost colectate in cadrul campaniei #PungaCuPungi, prin care oamenii au donat plastic pentru expoziție la Rezidența9 și prin alte acțiuni…

- Proiectul pilot „Imbunatațirea calitații vieții pacienților cu afecțiuni oncologice” va fi implementat de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din Romania in colaborare cu institutele oncologice din București, Iași și Cluj-Napoca. Un proiect ambițios pentru tratarea pacienților oncologici a…

- RESITA – Denumim astfel actiunea care se desfasoara in acest weekend in proiectul „Orașul invizibil. Partea 1: povestea apei”! Proiectul este implementat de Asociația Make Better din București, in parteneriat și cu cofinanțarea primariei, cu sprijinul și participarea Muzeului Cineastului Amator (MCA),…

- Clubul de lectura „Institutul Blecher” duce poezia in cartiere cu seria speciala de evenimente „perife(e)rice” - un proiect castigator a Burselor de idei „Bucuresti RE:imaginat”. Proiectul „perife(e)rice” include trei seri de lectura in cartierele Bucurestiului pe parcursul lunilor august si septembrie…