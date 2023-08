Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Ministerului Educației au anunțat ca cei 558 de absolvenți ai invațamantului gimnazial și liceal care au obținut media 10 la examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2023 vor primi stimulente financiare. Ministerul Educației a publicat miercuri, 9 august,…

- „Comisia de dialog social a avizat, miercuri, proiectul de Hotarare de Guvern privind acordarea de stimulente financiare celor 558 de absolvenți de gimnaziu și liceu care au obținut media 10 la examenele naționale, sesiunea iunie-iulie 2023. Astfel, conform prevederilor proiectului, fiecare dintre cei…

- Primarul Andrei Liviu Volosevici a premiat, astazi, toți elevii ploieșteni care au incheiat, anul acesta, examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala cu media 10. Astfel, noua absolvenți ai clasei a VIII-a din municipiul nostru au obținut la Evaluarea Naționala medii de 10. De asemenea, orașul nostru…

- Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Naționala și la Bacalaureat vor fi premiați de Primaria și Consiliul Local Targu Jiu. Aceștia vor primi 10.000 de lei fiecare, dupa cum a anunțat primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu. Este vorba de 11 tineri – trei absolvenți de liceu și opt de gimnaziu.…