Bunic împușcat în cap de nepotul său, la Jdioara, Timiș Sfarșit tragic pentru un batran din Timiș, care a fost impușcat accidental, de nepotul sau, cu o arma de vanatoare. Incidentul a avut loc da data 5 ianuarie. La acel moment, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Jdioara din județul Timiș, un barbat a fost impușcat cu o arma de vanatoare . La scurt timp dupa apel, polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, constatand faptul ca un barbat, in varsta de 30 de ani, in timp ce se afla la domiciliul sau din localitatea Jdioara, l-a impușcat accidental pe bunicul sau, in varsta de 81 de ani, cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

