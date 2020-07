Patru persoane au fost arestate joi la Sofia, printre care un secretar prezidential si un consilier prezidential, iar birouri ale administratiei prezidentiale au fost perchezitionate in cadrul a doua anchete, vizand acuzatii de trafic de influenta si divulgare de secrete de stat, a comunicat Parchetul bulgar, transmite BTA.



Plamen Uzunov, secretarul pentru afaceri juridice si anticoruptie al presedintelui Rumen Radev, a fost retinut pentru 24 de ore in cadrul unei anchete referitoare la abuz in serviciu si trafic de influenta, a informat Parchetul.



Putin mai devreme, procurori…