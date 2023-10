Stiri pe aceeasi tema

- Unii hotelieri din Bulgaria nu vor mai oferi pachete all-inclusive din 2024 din cauza creșterii prețurilor alimentelor, potrivit Asociației Hotelurilor și Restaurantelor Bulgare din Varna. Pe de alta parte, unii experți din industrie sunt de parere ca, pentru a fi competitivi pe piața turistica, hotelierii…

- Tot mai mulți turiști romani se plang de mancare servita la all-inclusive in Bulgaria. Rețelele de socializare și forumurile de profil abunda in ultimul timp de ”țepele” de la hotelurile de pe litoralul bulgaresc. Marile nemulțumiri se refera in general la meniu și la ”diversitatea sa”. O mare pacaleala,…

- Bulgaria a decis sa renunțe la prelungirea interdictiei de a importa cereale ucrainene dupa 15 septembrie, data la care expira aceasta. Rezoluția adoptata de Parlamentul bulgar invoca „solidaritatea cu Ucraina”, informeaza AFP, potrivit digi24.ro .

- Vremea se schimba radical in Romania. Dupa zilele caniculare din ultima perioada, Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de vreme rea. Sunt așteptate ploi și vijelii in mare parte din țara. . Anunt de ultima ora de la ANM: Cod Portocaliu ANM a emis o avertizare de timp nowcasting…

- Ploile se vor extinde in sudul si centrul tarii incepand de marti seara, iar cinci judete se vor afla sub Cod portocaliu de averse torentiale si vijelii, iar alte 16 judete sub Cod galben. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 29 august, ora 21:00 - 30 august, ora…

- Mai mulți turiști care au decis sa iși petreaca vacanțele la resorturi de lux din Bulgaria s-au imbolnavit de enetroviroza. Este și cazul unei familii care a decis sa iși incheie concediul mai devreme din cauza starii extrem de precare de sanatate.,,Stari de voma, diaree, dureri de cap și musculare,…

- Prețurile la cazare au scazut cu pana la 20%, ajungand la nivelul celor de la inceputul lunii iunie.Cele mai bune oferte sunt prin agențiile de turism, pentru cei care rezerva un sejur de minimum trei zile pe litoral. In stațiunea Mamaia, care are și cele mai multe locuri de cazare, prețurile la un…

- O familie din București a fost data afara din hotelul de 5 stele din Bulgaria, in toiul nopții, iar motivul este incredibil.Hotelul a fost rezervat prin Booking, dar in loc de o locație de cinci stele au ajuns la un ”grajd” de 2 spete.”Nimic din ceea ce se promite pe Booking nu este la fața locului!…