- De la inceputul razboiului in Ucraina, in urma cu peste trei luni, un numar considerabil de cetațeni ucraineni au parasit granițele statului și s-au refugiat in mai multe țari europene, inclusiv in Bulgaria. Recent, insa, unii dintre ei, cei care locuiau temporar in hoteluri de pe litoral, au aflat…

- Viceprim-ministrul bulgar Kalina Konstantinova, a anunțat luni noapte, intr-un mesaj video, ca refugiatii de razboi din Ucraina urmeaza sa fie mutati din hotelurile de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre in centre de primire, inainte de inceputul sezonului estival, informeaza DPA și Agerpres . „Bulgaria…

- De cativa ani, Sunny Beach, din Bulgaria, a devenit una dintre cele mai preferate statiuni ale turistilor din Romania și nu numai. Este locul unde poți manca bine și cheltui puțini bani, spun reprezentanții hotelurilor. Din pacate, hotelierii vin cu vești proaste pentru cei care și-au propus sa-și petreaca…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri o discutie telefonica, cu presedintele Bulgariei Rumen Radev in care cei doi au decis ca cele doua tari sa continue coordonarea eforturilor de a oferi sprijin umanitar substantial Ucrainei si refugiatilor ucraineni. „Am avut astazi o discutie telefonica foarte…

- Intalnire a premierului cu asociațiile care ajuta refugiații ucraineni Foto: Arhiva. La Palatul Victoria s-a încheiat cu puțin timp în urma întâlnirea pe care premierul Nicolae Ciuca a avut-o cu reprezentanții asociațiilor neguvernamentale și a unor organisme internaționale…