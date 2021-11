Regimul Basescu a inceput sa se clatine in momentul in care, in timp ce mii de polițiști strigau la zidurile Palatului Cotroceni celebra chemare ”Ieși afara/ javra ordinara!”, Vasile Blaga și-a vazut in tihna de paharul sau. ”Buldogul”, care pe atunci era chiar ministru de Interne dand astfel semnalul in tot sistemul și regimul portocaliu […] The post Buldogul și Javra! first appeared on Ziarul National .