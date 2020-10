Stiri pe aceeasi tema

- Polonia si Ungaria se opun introducerii unor clauze de conditionare a accesului la fonduri comunitare de respectarea normelor statului de drept, iar Varsovia ameninta cu blocarea bugetului Uniunii Europene si a planului de relansare post-pandemie.Polonia si Ungaria se opun conditionarii accesului…

- Polonia se opune ferm ”santajului” Bruxellesului si ar putea sa se opuna prin veto bugetului si planului de salvare europene, respingand orice legatura intre acordarea unor fonduri europene si respectarea statului de drept, a anuntat marti vicepremierul conservator Jaroslaw Kaczynski, relateaza AFP.”Daca…

- ”Daca amenintarile si santajul sunt mentinute, noi vom apara ferm interesele vitale ale Poloniei. Veto. Non possumus”, a declarat liderul de facto al Poloniei conservatoare, intr-un interviu acordat cotidianului Gazeta Polska Codziennie, care urmeaza sa fie publicat miercuri si din care niezalezna.pl…

- Raportul indica faptul ca pandemia a reprezentant un adevarat test de rezistenta pentru statul de drept si ca unele masuri de urgenta adoptate de guvernele nationale in contextul pandemiei au mers prea departe."Atunci cand masurile de urgenta au diminuat controalele asupra decidentilor,…

- Maghiarii cu dubla cetatenie, romana si ungara, care locuiesc in Ungaria, dar vor vota la alegerile locale din Romania nu vor fi obligati sa intre in carantina la intoarcere, a anuntat vineri Tamas Menczer, secretar de stat in Ministerul de externe de la Budapesta, citat de MTI. Intr-un mesaj video,…

- Andrea Chis este de parere ca acest nou mecanism asigura un cadru mai echitabil, in contextul in care nu doar Romania si Bulgaria – supuse Mecanismului de Cooperare si Verificare – ar trebui sa fie subiectii unei astfel de monitorizari. „Monitorizarea Romaniei si Bulgariei, desi benefica pentru ambele…

- Ungaria și Slovacia au inaugurat joi un nou pod peste Dunare, care face legatura intre cele doua țari vecine, transmite Agerpres, care citeaza MTI. Podul este situat in apropiere de Komarom, nordul Ungariei, iar inaugurare au participat premierii celor doua țari, Viktor Orban și Igor Matovic. Viktor…

- ”Majorarea in medie cu 14% a salariilor din invațamant de la 1 septembrie ar fi fost o consecința a legii salarizarii unitare, nu un act de caritate al guvernului PNL. S-a mai intamplat o data, in 2008, ca un guvern PNL-PDL sa refuze acordarea majorarilor legale ale salariilor din educație. Masura…