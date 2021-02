Bugetul pentru anul 2021 este unul al relansarii, fiind un buget robust, echilibrat, unul realist, prin care nu s-a urmarit doar obtinerea unui procent de crestere economica, ci si calitatea acestei cresteri economice, a declarat joi ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la prezentarea proiectului de buget in comisiile reunite de buget - finante din Parlament. "Inainte de a intra in prezentarea propriu-zisa, cateva cuvinte generale despre bugetul de stat pentru anul 2021, despre filosofia care a stat la baza bugetului. Noi vorbim despre o noua paradigma de crestere economica in sensul in care…