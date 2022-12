Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sita Buzaului il va sprijini și anul acesta pe Moș Craciun in a aduce bucurie in sufletele copiilor din comuna, dar și in inimile tuturor locuitorilor, prin organizarea Festivalului de colinde. Despre aceste doua acțiuni importante din preajma sarbatorii Craciunului, primarul Nicolae Stoica…

- Consiliul Județean Salaj se pregatește de marea sarbatoare a Craciunului. Incepand de luni, 12 decembrie și pana joi, 22 decembrie, Consiliul Județean Salaj imbraca straie de sarbatoare și iși deschide larg porțile pentru colindatori. Peste 5.000 de copii de toate varstele de la gradinițele, școlile…

- Un volum inedit, care prezinta contributia romanilor din actualele judete Covasna si Harghita la pregatirea, realizarea si consolidarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, a aparut recent la Editura Eurocarpatica din Sfantu Gheorghe si va fi lansat duminica la Intorsura Buzaului, in cadrul manifestarilor…

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a lansat, joi, un apel catre prescolarii si scolarii din municipiu de a realiza desene avand ca tema iarna si sarbatoarea Craciunului, urmand ca acestea sa fie proiectate pe fatada teatrului maghiar. Municipalitatea va acorda premii la mai multe categorii, iar festivitatea…

- Cea de-a 8-a ediție a Festivalului de arte contemporane pulzArt a oferit experiențe muzicale, teatrale, literare și cinematografice speciale, ateliere de lucru captivante, care au invitat pe toata lumea la reinventare și la experimentare pentru a-și lasa trezita curiozitatea fața de arta contemporana.…

- Pentru locuitorii orașului Intorsura Buzaului, ziua de duminica, 2 octombrie, va avea o dubla insemnatate: inaugurarea Casei de Cultura prosper refacuta și sarbatorirea a 13 cupluri care au ajuns, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, sa celebreze „Nunta de Aur”. „Duminica, 2 noiembrie, la o zi dupa ce se…

- Creșterea semnificativa a prețurilor și un executant care nu și-a respectat obligațiile contractuale sunt factorii care au ingreunat procesul de dezvoltare a rețelei de apa și canalizare din Intorsura Buzaului. Din fericire, insa, exista și vești bune. Directorul Gospodarie Comunala SA, Kozsokar Attila,…

- Furnizarea caldurii la blocurile de locuinte si institutiile publice din orasul Intorsura Buzaului, racordate la centrala termica, a inceput luni, cu o saptamana mai devreme decat data stabilita initial, au anuntat autoritatile locale. Potrivit acestora, masura a fost luata ca urmare a scaderii temperaturilor,…