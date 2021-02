Stiri pe aceeasi tema

- In urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Ilfov, s-a anunțat ca 17 localitati din judetul Ilfov au intrat in scenariul rosu, deoarece au depasit coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori. Astfel, potrivit Prefecturii Ilfov , localitațile in care incidența…

- Plafonul de garanții al programului Noua Casa, inlocuitorul Primei Case, scade cu un sfert in 2021. Nivelul de garantare va fi de 1,5 miliarde de lei, cu 500 de milioane de lei sub cel de anul trecut, potrivit Fondului National de Garantare. Suma ar ajunge pentru circa 6000 de beneficiari, daca s-ar…

- Un numar de 17 localitați din județul Ilfov sunt in scenariul roșu, dupa ce au depașit coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori. Potrivit Prefecturii Ilfov, localitațile care au intrat in scenariul roșu sunt: Balotești, Berceni, Bragadiru, Chiajna, Ciorogarla, Clinceni, Corbeanca,…

- Pentru localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori (Afumati, Balotesti, Berceni, Bragadiru, Buftea, Chiajna, Darasti-Ilfov, Dobroesti, Dragomiresti-Vale, Gradistea, Jilava, Magurele, Otopeni, Tunari, Vidra si Voluntari) se instituie interzicerea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis in sedinta de luni masuri pentru domeniile HoReCa, cultural si divertisment, in functie de rata de incidenta COVID-19 din localitati. Pentru localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai…

- Centre de vaccinare impotriva COVID-19 sunt propuse de Directia de Sanatate Publica (DSP) in 23 de localitati din Ilfov in etapa a treia a vaccinarii, potrivit Consiliului Judetean. Consiliul Judetean Ilfov a anuntat pe Facebook ca a dat curs solicitarilor de dotare a centrelor ce urmeaza sa fie deschise…

- Grupul de Comunicare Strategica a venit cu o rectificare a ultimului bilanț dupa ce Directia de Sanatate Publica Ilfov a calculat greșit incidența cazurilor de infectari cu noul coronavirus. Cei de la Directia de Sanatate Publica Ilfov spun ca a existat „o eroare in programul informatic”. Valoarea ratei…