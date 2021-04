Broaștele au prioritate în Estonia. Drum închis din cauza acestora Un drum aglomerat din capitala Estoniei, Tallinn, a fost inchis pe perioada noptii in luna aprilie, pentru ca mii de broaste sa-l poata traversa in siguranta in drum spre zonele de reproducere. De obicei, voluntarii ajuta la traversarea broastelor in siguranta, 97.000 dintre acestea fiind salvate cu ajutorul acestora in ultimii ani, dintre care 2.000 anul trecut pe drumul din Tallin mentionat, potrivit Agerpres , care citeaza Reuters. Pandemia de coronavirus a facut insa apelul la voluntari imposibil in acest an, astfel ca inchiderea drumurilor a ramas singura cale de salvare a amfibienilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un drum aglomerat din capitala Estoniei, Tallinn, a fost inchis pe perioada noptii in luna aprilie pentru ca mii de broaste sa-l poata traversa in siguranta in drum spre zonele de reproducere. De obicei, voluntarii ajuta la traversarea broastelor in siguranta, 97.

- Un drum aglomerat din capitala Estoniei, Tallinn, a fost inchis pe perioada noptii in luna aprilie pentru ca mii de broaste sa-l poata traversa in siguranta in drum spre zonele de reproducere.

- Un drum aglomerat din capitala Estoniei, Tallinn, a fost inchis pe perioada noptii in luna aprilie pentru ca mii de broaste sa-l poata traversa in siguranta in drum spre zonele de reproducere, informeaza Reuters. De obicei, voluntarii ajuta la traversarea broastelor in siguranta, 97.000 dintre acestea…

- Rețeaua de socializare Facebook a anunțat ca va lansa „un instrument” in Statele Unite, care sa ofere oamenilor informații despre locul in care se pot vaccina, plus o zona speciala de informare COVID-19 pe Instagram. Nu numai atat… Dupa ce a fost criticata pentru ca a permis raspandirea dezinformarii…

- Miliardarii și-au vazut averile crescand in timpul pandemiei, in timp ce saracii lumii se confrunta cu greutați tot mai mari, arata organizația de caritate Oxfam, care solicita masuri pentru a combate inegalitațile, transmite Reuters. Mai mult de o treime din populația lumii - aproximativ 2,7 miliarde…

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…

- Lipsa cipurilor, care a surprins o mare parte din industrie si care ar putea continua timp de mai multe luni, determina Ford Motor, Subaru si Toyota Motor sa reduca productia in Statele Unite. Printre producatorii de automobile afectati pe alte piete se numara Volkswagen, Nissan Motor si Fiat Chrysler…