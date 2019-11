Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), câstigator al titlului mondial, va porni de pe prima pozitie a grilei în Marele Premiu din Abu Dhabi, ultima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza News.ro.Pentru Hamilton este al cincilea pole position din acest sezon si al 88-lea…

- Pentru cel de-al 21-lea și ultimul grand prix al sezonului, Pirelli aduce cea mai moale combinație de pneuri din gama: C3 ca Alb hard, C4 ca și Galben medium, respectiv C5 ca Roșu soft. Acestea se potrivesc perfect suprafeței netede de pe circuitul Yas Marina, oferind un compromis optim intre performanța…

- Germanul Sebastian Vettel (Ferrari), olandezul Max Verstappen (Red Bull) si monegascul Charles Leclerc (Ferrari) competeaza grila de start. Britanicul Lewis Hamilton, colegul lui Bottas de la Mercedes, va pleca de pe pozitia a cincea. loading...

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca duminica de pe prima poziție a grilei in Marele Premiu al Mexicului, a 18-a etapa din ediția 2019 a Campionatului Mondial de Formula 1. Lewis Hamilton (Mercedes), care are posibilitatea de a-și asigura matematic titlul in cursa de duminica, va pleca de pe…

- Britanicul Lewis Hamilton a triumfat in Marele Premiu al Rusiei, a 16-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Componentul echipei Mercedes, care este si detinatorul titlului, a inregistrat a noua victorie in actuala stagiune.

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminica, in Marele Premiu al Rusiei la Formula 1, dupa ce s-a dovedit cel mai rapid in calificarile desfasurate sambata pe Autodromul de la Soci. Leclerc, in varsta de 21 ani, a parcurs un tur de pista (5,848 km) in 1 min 31 sec…

- Pilotul francez Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminica in Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore, a 15-a mansa a Campionatului Mondial, devansandu-i pe britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), si pe coechipierul sau, germanul Sebastian Vettel.

- Pilotul francez Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminica in Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore, a 15-a mansa a Campionatului Mondial, devansandu-i pe britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), si pe coechipierul sau, germanul Sebastian Vettel. Leclerc a scos cel…