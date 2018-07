Stiri pe aceeasi tema

- 3.000.000 de vizualizari pe YouTube in doar 5 zile de cand a fost lansata si locul 22 in topul Spotify – single-ul „Hatz”, lansat de Dorian Popa, alaturi de Shift”, cucereste internetul si intra in istoria platformelor de streaming din Romania. Dorian & Shift sunt primii artisti romani care intra in…

- Dupa ce cuvantul „Hatz” a devenit un trademark pentru Dorian Popa, a sosit momentul ca artistul sa lanseze, alaturi de Shift, o piesa in spiritul celui mai popular salut al momentului si pentru a ramane in istoria online-ului romanesc. In doar sase ore de cand a fost lansata, piesa „Hatz” a intrat in…

- Semifinalist al echipei Smiley la Vocea Romaniei, AMIR lanseaza prima piesa, „What You Want". Semifinalistul echipei Smiley la „Vocea Romaniei” in sezonul 7, Amir, lanseaza piesa de debut, „What You Want", un mix de influente europene si orientale, perfecta pentru vara care tocmai a inceput. „Am ales…

- Andia colaboreaza cu Erika si lanseaza single-ul si videoclipul „Tu Regalo”, o coproductie Voices Media si Cat Music. Piesa este compusa de Valentin Tulica, Andia, Erika Isac si Cosmin Basasteanu, iar de productia piesei s-au ocupat Ionut Cristea Prodan si Marian Gurenco. Videoclipul a fost realizat…

- Sunt oameni care se cauta o viata. Sunt oameni care se indragostesc intr-o zi... Sunt oameni care se iubesc pentru totdeauna. Olga Verbitchi lanseaza o noua piesa insotita de un videoclip plin de emotie, pentru care a filmat chiar de ziua ei. Compusa de Theea Miculescu si produsa de Zagga, Catalin Tamazlicaru…

- Sore lanseaza “Toate fetele”, imnul fetelor care știu ce vor. Piesa este cel de-al treilea single lansat anul acesta in care femeia are rolul principal. Primele doua piese, Dintr-o mie de femei sau Saruta-ma și taci, aduna deja peste 6 milioane de vizualizari pe YouTube. “Toate fetele” va ridica fetele…

- Un nou artist intra in portofoliul Cat Music Spain si lanseaza prima piesa din cariera. Yasiris, castigatoarea concursului muzical „Gana Con Tu Voz“, colaboreaza cu Ilinca, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2017 si lanseaza single-ul si videoclipul „Hasta Manana (Mmm)“. Piesa este compusa si produsa…