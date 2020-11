BREAKING NEWS! S-a bătut RECORDUL de pacienți internați la ATI Pana astazi, 14 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 353.185 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 239.051 de pacienți au fost declarați vindecați. MOISE GURAN prezice o prabușire fara precedent a economiei Romaniei In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 9.460 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. BATAIE de JOC! Peste 100 de persoane au fost reținute fara mandat și fara masuri de protecție Coeficientul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

