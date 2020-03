Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Olimpic a confirmat, marti, printr-un comunicat publicat pe site-ul sau oficial, amânarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, la finalul unor discutii între presedintele CIO si premierul Japoniei. ''În…

- Shinzo Abe, primul ministru al Japoniei, și Thomas Bach, șeful Comitetului Internațional Olimpic, au ajuns la un numitor comun, astfel ca Jocurile Olimpice de la Tokyo vor fi amânate cu un an de zile (vor avea loc în 2021) din cauza pandemiei de coronavirus.

- Decizia amanarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo a fost luata dupa o discutie intre presedintele Comitetului Olimpic International, Thomas Bach, si premierul japonez Shinzo Abe, care a avut loc marti, la ora 11 GMT (ora 13.00, ora Romaniei). Luni, Shinzo Abe a subliniat imposibilitatea ca intrecerile…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate pentru 2020, vor fi amanate pentru 2021! La fel s-a intamplat și cu EURO 2020. CNN anunța ca Shinzo Abe, primul ministru al Japoniei a avut o o discuție cu șeful Comitetului Olimpic Internațional, Thomas Bach, și au ajuns la un acord pentru amanarea Jocurilor…

- Jocurile Olimpice 2020 sunt ca si amanate. "Pe baza informatiilor pe care CIO le are, amanarea a fost decisa", a declarat Pound pentru USA Today. "Pasii urmatori nu au fost deocamdata determinati, dar Jocurile nu vor incepe pe 24 iulie, asta stiu. Le vom lua etapa cu etapa si trebuie sa facem fata…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo n-au fost amanate oficial, dar sunt destule indicii ca vor fi reprogramate pentru 2021.Canada este prima țara care a anunțat ca, daca ediția din acest an, de la Tokyo, nu vor fi amanate, nu le va permite sportivilor sa mearga la marea competiție, a notat The Guardian.Comitetul…

- Guvernul japonez nu are in plan amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din cauza pandemiei de coronavirus, dar mai mulți sportivi nu sunt de acord cu masura luata de autoritațile nipone. JO de vara sunt programate intre 24 iulie si 9 august 2020.Miercuri a avut loc o videoconferinta condusa de presedintele…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, susține ca Jocurile Olimpice se vor desfașura conform planului inițial, in iulie 2020. Japonezii sunt optimiști in ceea ce privește organizarea celei mai importante competiții sprotive din lume. In așteptarea torței olimpice, premierul Shinzo Abe a incercat sa organizeze…