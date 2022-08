Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre primul caz confirmat de variola maimuței. Este vorba despre un cetațean strain, care s-a deplasat in țara noastra din Statele Unite ale Americii, in interes de serviciu.

- Statele Unite ale Americii vor declara variola maimuței urgența sanitara pentru a intari raspunsul oficialilor la epidemia de variola maimuței care a infectat deja peste 6.600 de americani, conform surselor citate de Associated Press . In urma anunțului, federalii vor putea sa finanțeze resursele necesare…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, care a fost infectat cu variola maimutei, a murit in Brazilia, acesta fiind primul deces legat de cea mai recenta maladie inregistrat in afara Africii, relateaza presa internationala. In total, au murit din cauza variolei maimutei sase persoane. Primele cinci decese…

- Ministerul Sanatații al Republicii Moldova a anunțat ca, pina in prezent, nu a fost inregistrat nici un caz de imbolnavire cu variola maimuței. Epidemie declarata de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) ca o urgența sanitara globala, transmite diez.md. Potrivit informațiilor, autoritațile sanitare…

- O boala extrem de rara numita variola maimuței a aparut in Europa și in Statele Unite. Un caz a fost raportat miercuri la un pacient internat in Massachusetts, care a calatorit recent in Canada, unde au fost de asemenea detectate cazuri, relateaza CNN . In Europa, au fost raportate cauzuri in Marea…

- Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Sfanta Parascheva Iasi”, a explicat, joi, intr-un filmuleț postat pe pagina sa de Facebook ca in Romania nu exista niciun caz si nici macar o suspiciune de variola a maimutei, boala depistata in Europa si America de Nord. Medicul a mai spus ca boala…

- In urma cu un an, medicii din Statele Unite ale Americii descopereau o boala virala rara, dar potențial grava. Boala a fost identificata la un locuitor din Dallas care fusese in Nigeria. Oficialii din domeniul sanatații au declarat atunci ca exista un risc foarte mic pentru public. Potrivit unui raport…