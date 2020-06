BREAKING NEWS! Bilanț în scădere al cazurilor de coronavirus în România Grupul de Comunicare Strategica a raportat duminica 325 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania, in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au inregistrat 411 infectari. De asemenea, au fost raportate zece decese (6 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Bistrița-Nasaud, Brașov, Buzau, Galați, București, Neamț, Prahova și Suceava. Dintre acestea, 1 deces a fost intregistrat la categoria de varsta 50-59 ani, 4 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 4 decese la categoria de varsta 70-79 ani și 1 deces la o persoana de peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

