- Un al patrulea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat astazi in Romania, este vorba despre un barbat de 47 de ani din Timisoara, care a calatorit in acelasi avion cu femeia din Timis, diagnosticata saptamana trecuta cu COVID-19. Pacientul nu are febra si nici simptome – a precizat secretaru…

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020. Mai exact, barbatul a calatorit cu femeia de 38 de ani in…

- Doi soti s-au prezentat, luni, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” din Timisoara, dupa ce recent s-au intors din Italia, iar acum acuza dureri in gat si tuse. Celor doi li s-au recoltat probe pentru a se stabili daca sunt infectati cu coronavirus.

- Doua noi suspiciuni de coronavirus in județul Timiș. Potrivit reprezentanților Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, este vorba de un soț și o soție, de 38, respectiv 39 de ani. Cei doi au venit in Romania in data de 29 februarie de la schi, iar pe drum au trecut și prin regiunea…

- Femeia internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu suspiciune de coronavirus are gripa sezoniera, dar se asteapta si rezultatele pentru COVID 19, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Virgl Musta, potrivit Agerpres ."Femeia de 50 de…

- O femeie in varsta de 56 de ani din Deva, care s-a intors in 13 februarie din Thailanda, este suspecta de infectie cu COVID 19, fiind transportata duminica de la Spitalul Judetean de Urgenta Deva la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, unde este supusa testelor.

- Un tanar de 25 de ani, care lucra ca asistent medical in Germania si a revenit in Romania dupa ce a ingrijit mai multi bolnavi de coronavirus, este internat la Spitalul de Boli Infectioase ‘Victor Babes’ din Timisoara, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitatii, Virgil Musta.…

- Un tanar roman care este asistent medical in Germania și care a ingrijit pacienți infestați cu coronavirus acolo s-a prezentat cu simptome ale noului virus la spital in Romania. Barbatul are 25 de ani și a venit in vizita la parinți inca din 7 februarie.Tanarul de 25 de ani a venit acasa in vacanța.…